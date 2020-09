Gaëtan (4 mariages pour 1 lune de miel) gagnant : "On a un an et demi pour partir en lune de miel"

Purebreak : Tu as été surpris par ta victoire dans 4 mariages pour 1 lune de miel ?

Gaëtan : Oui et non. Je pensais être au coude à coude avec Jennifer parce qu'elle a fait aussi un très beau mariage. Jusqu'au moment du château, j'étais totalement indécis. On ne savait pas les notes des autres et quand on a vu les notes mises par Elodie, j'y croyais de plus en plus. Ça ne pouvait pas être possible qu'on perde avec les notes d'Elodie.

Ça te fait quoi d'être le premier homme à gagner ?

J'ai eu de la chance avec ma femme. On s'est marié à la montagne, à 600 km de là où on habite, avec vue sur le Mont Blanc. On a délocalisé tous nos invités. Tout s'est bien passé, c'est l'essentiel.

Et pourquoi un mariage à la montagne ?

J'adore la montagne et on voulait se marier en petit comité. On s'est marié avec 40 personnes, on n'avait pas forcément envie d'inviter beaucoup de gens pour le vin d'honneur et le repas dans la salle municipale. On voulait aussi une destination dépaysante pour tout le monde. C'était plus un mariage avec un grand week-end vacances.

Vous choisissez la destination de votre lune de miel ?

Oui et là, on a 1 an et demi pour partir.

Votre voyage est prévu pour quand ?

On n'est pas encore partir. On voulait pendant l'été, mais il y a eu la Covid. On partira sans doute au mois de février ou avril de l'année prochaine.

