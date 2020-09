Gaëtan (4 mariages pour 1 lune de miel) contre la stratégie : "Il doit y avoir des limites"

Purebreak : C'est la toute première fois qu'un futur marié intègre 4 mariages pour 1 lune de miel, pourquoi avoir accepté d'y participer ?

Gaëtan : Avec ma femme, on préparait notre mariage et de temps en temps, on tombait sur l'émission. On disait régulièrement, pour rigoler : 'c'est sûr que si on fait l'émission, on gagnera'. Un jour, pour rire, j'ai décidé de nous inscrire. Ma femme et mes amis ne me croyaient pas. TF1 m'a recontacté quelques jours plus tard et là, quand j'ai eu l'e-mail, tout le monde m'a cru. C'est plus parti d'une blague, je ne pensais pas être recontacté.

On a payé notre mariage

Et pourquoi toi, et pas ta femme Angélique ?

Vu que je nous ai inscrit à l'émission, c'était prévu à l'avance que ce soit moi qui y participe en tant que futur marié. Ma femme est assez timide, c'est quelque chose qui ne l'aurait pas intéressée. Après, on n'était même pas sûr qu'un marié juge puisse le faire. Ils se sont renseignés et ont vu que c'était possible.

Vous en étiez où dans les préparatifs de votre mariage avant l'émission ?

Au moment où j'ai envoyé notre candidature, on devait être à 4-5 mois du mariage. On avait le lieu, le menu, la décoration, on commençait tout doucement à finaliser. C'était déjà bien avancé.

Tout est pris en charge par la production ?

Ah non, on a payé notre mariage. La seule chose qu'ils prennent en charge, c'est le repas des trois mariées juges.

Le premier mariage est toujours intimidant car on ne connaît personne, même pas la production

Les caméras mettent-elles une pression supplémentaire lors du mariage ?

Dans l'absolu, ça met une pression supplémentaire dans le sens où on va essayer d'éviter de faire tomber le gâteau. Ca a été un sujet de discussion notamment sur le fait de comment nos invités allaient ressentir l'impact des caméras. Au final, ça s'est super bien passé. On y fait attention la première heure, ça peut être déstabilisant, mais après on les oublie.

Tout s'est bien passé avec les autres mariées ?

Le premier mariage est toujours intimidant car on ne connaît personne, même pas la production. On ne sait pas trop comment ça se passe. Quand on arrive au deuxième mariage, ça coule de source. On est content de se revoir, on joue le jeu et on reprend comme si c'était la semaine d'avant.

Ce n'était pas trop compliqué d'être le seul marié juge ?

Ca ne m'a pas dérangé, j'étais à l'aise. Les trois mariées juges étaient super cool, on s'est bien entendu. Je n'ai rien à regretter.

Vous ne vous voyez pas du tout avant le tournage ?

On ne se rencontre pas une ou deux semaines avant. On se découvre la veille au soir quand on arrive à l'hôtel pour le mariage. La production nous bichonne. On a une nounou, si vous pouvez passer le bonjour à Gwendoline. Elle s'est bien occupée de nous, elle était super gentille. Ca nous a mis encore plus à l'aise.

Quand on regarde l'émission, il y des pestes

On dit que les femmes sont beaucoup plus critiques que les hommes, c'est vrai ?

Moi j'ai eu de la chance, je suis tombée sur super trois mariées juges. C'est vrai que quand on regarde l'émission, il y des pestes, mais là, je pense qu'on a tous été bienveillants. On a eu de la chance d'être dans ce groupe-là.

Les candidates sont souvent accusées de voter par stratégie et d'être hypocrite, qu'en penses-tu ?

C'est sûr que plus on met des mauvaises notes, plus on a de chance de gagner la lune de miel. D'un autre côté, on prend plus de risque de se faire lancer des cailloux par la suite. Il y a deux ou trois semaines, la mariée a gagné avec 8,87 de moyenne. Personnellement, quand la production nous a contacté, je leur ai dit que je participais pour gagner, mais après, ma femme et moi travaillons dans la finance. Je préfère perdre que de passer pour un sal*p.

Et toi, ton avis a-t-il été influencé par l'envie de gagner ?

J'avais déjà une note minimum pour la robe de mariée, pour ne blesser personne, car je ne suis pas un spécialiste. Je me suis plus attardé sur l'ambiance ou sur la présentation générale du mariage. Quoiqu'il arrive, je ne suis pas prêt à tout pour avoir la lune de miel.

Elodie voit quand y a de la malhonnêteté, elle peut rectifier le tir

Tu comprends qu'on puisse être aussi stratège dans ce jeu ?

Personnellement non, je ne conçois pas ça. Après, chacun fait comme il veut. Le jeu c'est de noter ses concurrents pour gagner à un voyage, c'est sur que y a un parti pris à un moment donné, mais il doit y avoir des limites. Le fait qu'Elodie soit là pour contre balancer, ça a fait qu'on participe à l'émission. Sans ça, on se serait encore plus posé la question de la faire ou pas. Elodie (la wedding planner, ndlr) voit quand y a de la malhonnêteté et elle peut rectifier le tir.

Les internautes sont souvent hallucinés par la méchanceté des filles, toi aussi ?

Chacun est responsable de ses notes et de ses propos, mais quand les candidates finissent leur assiette, dansent et mettent 10, il faut se poser des questions.

Le montage est-il fidèle à la réalité ?

Nous, on a vu notre mariage, je n'ai pas vu les autres. Sur le rendu de mon mariage, c'est ce qu'il s'est vraiment passé.

