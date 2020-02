G-Eazy en couple avec la rappeuse Megan Stallion ? Les internautes surpris

Après Halsey, G-Eazy en couple avec Megan Stallion ?

Après un an de relation, G-Eazy et Halsey se sont séparés en juillet 2018... avant de se remettre en couple au mois d'août et de rompre une nouvelle fois en novembre. Les raisons de leur rupture restent floues, mais d'après les rumeurs, l'interprète de I Mean It aurait trompé la chanteuse. En tout cas, leur histoire est aujourd'hui bel et bien terminé puisque Halsey fréquente Evan Peters (l'ex d'Emma Roberts) tandis que Gerald Earl Gillum, de son vrai nom, serait avec Megan Stallion.

La rappeuse et G-Eazy n'ont pas confirmé leur couple, mais une vidéo a fortement semé le doute : on peut y voir Young Gerald embrasser passionnément la joue de Megan Stallion, le tout dans une position assez explicite. Difficile de les imaginer simples potes. En parallèle, le rappeur a posté une photo assez sexy de la star légendée avec des emoji coeur sur son Instagram.