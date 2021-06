Friends : cet épisode très spécial que vous ne verrez jamais

Friends aurait pu aller à Disney World

Diffusée du 22 septembre 1994 au 6 mai 2004, Friends nous a offert 236 épisodes mémorables (+ une émission réunion), aussi drôles que cultes. De quoi combler les fans au moment des rediffusions à la télévision et à l'heure de se faire des petits marathons en DVD ou en streaming, même si les créateurs de la série n'ont pas réussi à aller au bout de toutes leurs idées.

C'est Kevin Bright (co-créateur et producteur) qui a dévoilé la nouvelle dans l'émission Tim & Jess, il existe un épisode qui n'a malheureusement jamais vu le jour. "On était très proches de tourner Friends dans le parc Disney World, situé en Floride (USA). C'est même eux qui nous ont approchés pour ça" a-t-il ainsi dévoilé.

Joey x Cendrillon, une histoire pas du goût de Disney

Une proposition qui a d'abord surpris Kevin Bright, "On pensait que Friends était un peu risqué pour un univers à la Disney", mais qui a finalement débouché sur une idée géniale. Ainsi, après avoir eu l'assurance de pouvoir "faire tout ce que l'on voulait", l'équipe créative de Friends a imaginé une intrigue totalement WTF mais géniale.

"Joey décrochait un job d'été en tant que comédien déguisé en ampoule géante lors de la fameuse parade" a contextualisé Bright, qui a ensuite ajouté, "Toute la bande descendait alors pour lui rendre visite. Mais avant qu'elle n'arrive, Joey avait un rendez-vous avec la fille qui incarnait Cendrillon dans la parade. Ils allaient chez lui, faisaient l'amour et, à minuit, elle devait absolument repartir avec son costume au risque de perdre son salaire. Dans sa précipitation, Joey n'avait pas eu le temps de connaitre son nom".

Du Friends classique ? Oui, mais finalement un peu trop osé pour les dirigeants de Disney. Et pour cause, l'entreprise n'a pas apprécié de voir les codes de Cendrillon être détournés et la magie innocente du conte de fées être brisée. Il faut dire que la fameuse pantoufle de verre devait être remplacée par... un soutien-gorge. Vous avez bien lu, cela aurait été le seul indice laissé par cette mystérieuse femme dans le chambre de Joey, qui aurait alors tout fait pour la retrouver à sa façon. On vous laisse deviner comment.

Un concept réinventé plus tard

Une déception ? Oui et non. Si cette idée n'a effectivement jamais vu le jour, elle a néanmoins servi de prémices à un autre épisode emblématique de la saga. Souvenez-vous, dans l'épisode 23 de la saison 5, on y découvrait Joey en train de jouer le gladiateur dans un casino de Las Vegas. Et alors que toute la bande venait l'y retrouver, le personnage de Matt Leblanc se retrouvait fasciné par... son sosie de mains ! C'était moins sexy que Cendrillon, mais tout aussi hilarant.

Un épisode qui avait attiré près de 26 millions de téléspectateurs aux USA lors de sa première diffusion. Coup de pub manqué pour Disney.