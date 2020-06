Un si grand soleil : un acteur s'en prend à Demain nous appartient et Plus belle la vie

"Aller vers du qualitatif"

Un si grand soleil est-elle de meilleure qualité que Demain nous appartient et Plus belle la vie ? Si la réponse dépend de l'avis de chacun, Fred Bianconi (Virgile dans Un si grand soleil), lui, a un discours bien tranché : "quand on m'a proposé 'Un si grand soleil', on ne savait pas à quoi elle allait ressembler. En France, une quotidienne, qu'est-ce que c'est ? C'est 'Plus belle la vie', 'Demain nous appartient'... Bon ... Ils m'ont dit qu'ils voulaient faire quelque chose de différent, 'upgrader' le concept, aller vers du qualitatif... Mais ce ne sont que des mots", a-t-il expliqué en interview avec Midi Libre.

Demain nous appartient et Plus belle la vie seraient donc moins qualitatifs qu'Un si grand soleil : "j'avais peur notamment de cette lumière bleuâtre qui donne l'impression qu'on va vous vendre une lessive ! Mais non, ils voulaient une image plus travaillée, privilégier les décors naturels, les beaux matériaux... Bref, j'ai senti une volonté différente", ajoute l'acteur.

"Si jamais je me faisais chier, on trouverait bien un moyen pour me ménager une sortie"

En tout cas, Fred Bianconi ne regrette pas d'avoir accepté d'intégrer le casting d'Un si grand soleil. D'ailleurs, si un jour il en a marre, l'équipe trouvera un moyen de le faire partir : "Je crois que c'est l'idée de partir pour une aventure de groupe (je suis très "collectif", très "bande") qui a fini par me convaincre. Et puis je me suis dit qui si ça ne marchait pas, si jamais je me faisais chier, on trouverait bien un moyen pour me ménager une sortie." L'interprète de Virgile n'est pas le seul à avoir comparé Un si grand soleil avec Plus belle la vie et Demain nous appartient.