France vs Finlande : quel avenir pour l'équipe de France ?

Après un match nul décevant contre la Bosnie-Herzégovine ce mercredi 1er septembre, l'équipe de France de football a une nouvelle fois frustré les supporters ce samedi 4 septembre 2021 à l'occasion du match contre l'Ukraine lors de la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 (score final : 1-1).

Pourtant, malgré un résultat loin des attentes de Didier Deschamps, ce match - qui a dû se jouer sans Kylian Mbappé, blessé au mollet, a tout de même permis aux Bleus de nous rassurer sur un point essentiel : l'avenir.

Un renouveau très important pour les Bleus

Là où cette contre-performance aurait pu inquiéter David Ginola - ambassadeur de Pokerstars Sports, qui misait sur une victoire 2 buts à 1, cette rencontre semble à l'inverse lui avoir redonné le sourire. Si l'ancien footballeur professionnel est persuadé que les succès à court terme de l'équipe passeront par le rôle phare attribué à Karim Benzema au sein de l'attaque et à la cohésion retrouvée dans ce groupe, il sait également que c'est la prise de pouvoir progressive de la jeunesse qui permettra à l'EDF de régner longtemps sur le toit du monde.

Durant cette rentrée, le sélectionneur n'a en effet pas hésité à intégrer du sang neuf au groupe France et à offrir des premières minutes sous le maillot bleu à des joueurs comme Moussa Diaby, Jordan Veretout ou encore Aurélien Tchouaméni. Une petite révolution qui, à en croire David Ginola, ambassadeur PokerStars Sports et ex-star du PSG, est la clé pour que l'Equipe de France figure de nouveau parmi les favoris à la Coupe du Monde au Qatar, "La nouvelle génération des Bleus va évoluer et prendra la relève. (...) Didier Deschamps se place plutôt sur le plan de l'avenir. S'il inclut plus de jeunes joueurs c'est pour qu'ils puissent être présents dans les années à venir (...) et améliorer l'équipe de France".

Un Kylian Mbappé inédit à venir ?

Bien évidemment, ne vous attendez pas à un chamboulement drastique opéré par Deschamps d'ici les prochains mois. L'ancienne star du ballon rond l'a assuré, il faudra encore compter sur les forces en présence, jugées indispensables pour les futures échéances, "L'équipe de France continuera de s'appuyer sur Lloris, Varane, Kanté, Pogba, Benzema". Toutefois, l'idée de voir ces nouveaux joueurs être jetés dans le grand bain aussi tôt (la Coupe du Monde 2022 n'aura lieu qu'en novembre 2022) serait la meilleure des nouvelles.

David Ginola en est persuadé, ces nouveaux venus permettront rapidement à l'Equipe de France de libérer Anthony Martial, 25 ans, au poste de pointe (déjà 1 but ce week end), et surtout de découvrir un nouveau Kylian Mbappé.

Là où le Champion du Monde 2018 est encore placé derrière plusieurs cadres dans la hiérarchie des Bleus (on pense à Griezmann, Giroud, Pogba et même Benzema), le renouveau du groupe devrait également impliquer une évolution de son rôle avec la France, "Avec l'arrivée d'une nouvelle génération au sein des Bleus, Mbappé fera en sorte de s'adapter à une nouvelle équipe. Avec son intelligence, il saura comment insérer son talent individuel dans un effectif."

De quoi être hypé pour les prochains matchs de l'équipe de France et déjà espérer une victoire contre la Finlande ce mardi 7 septembre 2021.