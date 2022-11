Fifty Shades of Grey : vraie nudité, préparation WTF... les coulisses des scènes de sexe

Des scènes de sexe compliquées à vivre (et à voir)

Si les fans de la saga adorent les scènes sexy (et avaient même gueulé lors des diffusions sur TF1 qui les avaient censuré), les acteurs n'ont pas vraiment pris du plaisir sur le tournage. Lors de la sortie du 3ème volet, Dakota Johnson avait confié qu'il lui avait fallu une préparation psychologique pour se dénuder devant les caméras. "On voit beaucoup plus mon corps que celui de Jamie (...) Je devais vraiment me préparer à chaque fois et savoir exactement ce que nous allions faire" a-t-elle expliqué à Entertainment Tonight avant d'ajouter : "Même après trois films, ça n'a jamais été plus simple". Quant à Jamie Dornan ? Il a tout simplement confié qu'il ne supportait pas de voir les scènes de sexe du film. Au moins, c'est cash.

La technique chelou de Dakota Johnson pour être à l'aise

Tourner des scènes tout en étant nu n'était donc pas facile pour les deux stars de la saga, mais ils avaient une technique imparable : ils buvaient avant de tourner ces scènes ! "Peut-être que je prenais des shots de whisky. Un ou cinq... Il faut ce qu'il faut pour faire le travail" avait-elle expliqué dans C à vous. A chacun sa technique !