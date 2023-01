Fauve Hautot sur le départ de Danse avec les stars à cause de tensions ? Elle serait déjà en contact avec une autre chaine

Les départs s'enchaînent dans Danse avec les stars. Pour la saison 12 diffusée en 2022, de nombreux danseurs présents depuis le début ont quitté l'émission. Parmi ces derniers : Denitsa Ikonomova, Christian Millette ou encore Maxime Dereymez et pour la prochaine saison, un autre grand nom pourrait quitter le parquet de danse.

L'entente en coulisses se serait dégradée la saison dernière entre les anciens et les nouveaux danseurs et cela pourrait bien avoir affecté les icônes du programme. D'après les informations exclusives de l'ancien chroniqueur people de TPMP Clément Garin sur sa page Instagram privée, Fauve Hautot aurait annoncé son départ officiel de DALS au producteur de l'émission.

Qui va-t-il rester ?

Si le départ de Fauve Hautot se confirme, il ne restera plus beaucoup de piliers de l'émission. Présents depuis le début, Chris Marques et Christophe Licata ne se sont pas encore exprimés sur leur présence lors de la 13ᵉ saison, qui devrait avoir lieu en 2023. Avec Katrina Patchett et Candice Pascal, ils sont les derniers grands danseurs de l'émission.

Cependant, les nouveaux danseurs commencent déjà à se faire une place dans le coeur des téléspectateurs. Elsa Bois est une des grandes favorites de ces derniers, même si certains lui reprochent d'être plus populaire que les candidats avec qui elle danse. La petite amie de Michou est allée en demi-finale de la 12ᵉ saison alors que l'évolution de Thomas Da Costa n'était pas aussi flagrante que celle de ses camarades d'après les internautes.

Partir sur une victoire ?

Fauve Hautot, présente depuis la première saison, a un palmarès qui en fait rêver plus d'un. Elle a remporté quatre saisons de Danse avec les stars, en 2012 avec Emmanuel Moire, en 2019 avec Sami El Gueddari, en 2021 avec Tayc et enfin en 2022 avec Billy Crawford. Fauve Hautot n'a pas uniquement foulé la piste de danse avec les candidats, la jeune femme de 36 ans a également été jurée pendant plusieurs saisons après le départ de Shy'm et de Marie-Claude Pietragalla. La seule chose à laquelle elle ne s'est pas prêtée, c'est la présentation de l'émission.

Mais que va-t-elle pouvoir faire après ? Si rien n'est encore officiel, la danseuse n'a pas confirmé la rumeur, Clément Garin affirme qu'elle serait en lice pour rejoindre M6. Pour l'heure, pas d'information sur le type d'émission vers lequel Fauve pourrait se tourner, mais il semblerait qu'elle ait fait son temps à TF1 et que les clashs à répétition lui aient donné envie de changer d'air.