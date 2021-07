Fast and Furious 9 : le personnage de Paul Walker va-t-il mourir ? Vin Diesel rassure les fans (Itw)

Paul Walker a "envoyé" John Cena

Lors de la conférence de presse de Fast and Furious 9 à laquelle PureBreak a participé, Vin Diesel a aussi évoqué Paul Walker qui, selon lui, lui aurait "envoyé" John Cena pour le rôle de Jakob Toretto. "Vous allez sûrement penser que je suis dingue, mais quand je l'ai vu, j'ai eu le sentiment que Pablo, Paul Walker, me l'avait envoyé. J'ai appelé Justin le soir même pour lui dire que mes tripes et mon coeur me disaient que c'était le destin, que c'était un message." a expliqué Vin Diesel.

"Fast and Furious ne serait rien sans Paul"

Paul Walker, reste un sujet émotionnel pour le cast de Fast 9 comme nous l'a expliqué Tyrese Gibson : "J'ai été vexé il y a quelques interviews. Quelqu'un m'a demandé : "Es-tu arrivé à un point où Paul Walker ne te manque plus ?" Mais qu'est que c'est que cette question ? Fast and Furious est sa franchise. Tout a commencé avec lui et Vin Diesel. (...) On s'occupe de sa fille, sa fille Meadow nous rend visite sur le tournage, je suis partenaire avec son frère (Cody Walker) sur le projet Fuel Fest... On a tous cette énergie et cette communication entre nous et jamais on cherche à faire quelque chose sans penser à montrer notre amour et notre respect envers Paul."

Et d'ajouter : "Nous ne sommes pas pas là pour oublier Paul ou pour oublier à quel point il est important pour nous. Sans rien forcer, on essaie de trouver des moyens créatifs pour que sa présence se ressente. On ne veut pas que les gens s'imaginent que parce que Fast and Furious amasse tellement d'argent, on ne garde pas constamment à l'esprit que l'on continue cette saga sans Paul Walker."

Fast and Furious 9, actuellement au cinéma.