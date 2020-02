Fast and Furious 10 : Vin Diesel veut un dernier film... en deux parties

Vin Diesel veut deux fois plus de Fast & Furious

Ah. Vin Diesel a visiblement des impôts à payer et la note semble être salée. Tandis que Fast and Furious 9 n'est toujours pas sorti au cinéma, le comédien a profité d'une interview accordée à Total Film pour dévoiler ses ambitions pour le futur : "Cet univers est si fort, si riche, avec plein de talents et d'histoires fortes, c'est très facile d'avoir des spin-off. Et je pense même que c'est inévitable."

Jusque-là, rien d'anormal. C'est un peu plus loin que la situation devient amusante. L'interprète de Dom a ensuite assuré être un homme généreux et penser aux autres avant tout, "ça serait cool que ce monde continue pour les nouvelles générations". Ainsi, afin de remercier le public d'être si fidèle à la saga d'origine depuis tant d'années, il a eu une brillante idée : "J'avais commencé à planifier Fast 10 avant même que nous ne débutions le tournage de Fast 9. (...) Ça serait cool de rendre la pareille à Universal et aux fans après tout ce qu'ils ont investi, en découpant Fast 10 en deux parties afin de conclure la franchise".

Fast & Money

Oui, alors que l'histoire de Fast and Furious n'a jamais été l'élément le plus important des films - il y a juste à regarder la bande-annonce de Fast 9 pour comprendre que la cohérence n'existe pas dans ce monde au profit du spectacle, Vin Diesel est certain que seulement 2h de Fast 10 ne seront jamais suffisantes pour conclure la saga.

Pas grave, ça nous fera deux fois plus de plaisir au cinéma ? Oui. Mais ça fera surtout deux fois plus d'entrées au box-office et donc deux fois plus d'argent dans la poche de Vin Diesel. Cacher de la cupidité derrière une apparente générosité, c'est encore plus moche que les Marcel de Dom !