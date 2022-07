Familles nombreuses : une nouvelle tribu rejoint l'émission et raconte le drame qu'elle a vécu

Familles nombreuses la vie en XXL est un réel succès sur TF1 depuis le mois de juillet 2020. Certaines mamans, comme Camille Santoro, Soukadavone Gayat et Amandine Pellissard sont devenues de véritables stars des réseaux sociaux. La dernière citée va même avoir sa propre émission de télé-réalité. Depuis la première saison, plusieurs familles ont quitté l'aventure et d'autres l'ont intégrée.

Le 22 mars 2022, on apprenait qu'en plus du retour des Santoro, 6 nouvelles tribus allaient débarquer dans l'émission. Ce mercredi 29 juin, on a enfin pu faire la connaissance de la famille Colas. On a ainsi pu découvrir Delphine et Olivier. Ils forment une jolie famille recomposée avec Selena (16 ans) et Gabriel (13 ans), tous les deux issus du premier mariage de la maman, et Paul (8 ans), Louise (7 ans) et Alba (17 mois), les trois enfants qu'ils ont eus ensemble.

Une famille touchée par un drame

S'ils ont tous l'air très heureux, les Colas ont été touchés par un drame. Interrogée par TF1, Delphine explique que cette tragédie l'a poussée à changer de vie. Auparavant professeure d'espagnol, elle s'est lancée dans la photographie. "Si j'ai décidé de tout plaquer et de démissionner, c'est parce que j'ai eu une espèce de prise de conscience sur la fragilité de la vie. Ma dernière grossesse, c'était des jumeaux, parce qu'Alba avait un frère jumeau. Sauf que la vie en a décidé autrement. Malheureusement, notre petit garçon est né et n'a pas survécu", explique la maman, en larmes.

"On a eu la chance de serrer notre bébé"

La photo est une véritable passion pour Delphine, d'autant plus que celle-ci lui permet de garder des souvenirs de son fils décédé. "J'ai pu garder des souvenirs de notre bébé grâce à la photo. C'est aussi quelque chose qui m'a fait prendre conscience de l'importance de capturer des instants".

"On a eu la chance de serrer notre bébé, de l'avoir avec nous, d'avoir nos deux bébés à la naissance. Je pense qu'Alba portera toujours en elle la force de son frère. Et aujourd'hui, on vit pour lui, on est huit dans notre camp" conclut-elle.

On pourra désormais suivre les aventures de la courageuse famille Colas tous les jours sur TF1, jusqu'à l'arrivée de la Star Academy, qui devrait remplacer le programme.