Familles nombreuses : un couple emblématique de l'émission annonce son départ surprise, "pour mille et une raisons"

Un départ annoncé sur Instagram

Ce jeudi 9 février 2023, Marie-Alix a annoncé qu'elle et sa famille, désormais installée à La Réunion, quittaient de façon définitive Familles nombreuses, la vie en XXL. "Certains ont déjà eu l'info, aujourd'hui, ce sera sur TF1 notre dernier passage dans l'émission. Ce sont les dernières images qui ont été tournées au mois de juillet lors de notre arrivée ici. Beaucoup m'ont demandé, certains espéraient que le tournage continue sur la Réunion, mais non, c'est pas le cas. On a fermé cette jolie parenthèse qui a duré 3 ans. On l'a fermée sans aigreur et sans regret, c'était une très chouette aventure mais, comme le dit l'expression, 'toute bonne chose a une fin'".

"C'est une jolie parenthèse, une jolie opportunité qui s'est offerte à nous et il était temps pour nous, pour mille et une raisons, de la refermer. Donc, aujourd'hui, ce sera l'épisode bilan de notre famille, de cette aventure qu'on a été ravis de partager avec vous", a conclu la mère de famille. Une décision qui suit donc celle des Cordule qui ont également annoncé leur départ de l'émission le mois dernier.

Une nouvelle qui en a forcément déçu beaucoup. Désormais, c'est sur Instagram que les fans de l'émission pourront suivre les aventures de la famille Jeanson.