"Ils ne prennent pas plaisir" : une mère de Familles nombreuses annonce son départ de l'émission et cette fois, c'est définitif

Familles nombreuses: la vie en XXL, dont une candidate annonce son départ, est à retrouver du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1

En cette mi-janvier 2023, TF1 distille la saison 6 de Familles nombreuses : la vie en XXL chaque jour en fin d'après-midi. Le docu-réalité n'est plus porté par les Cordule. Après un rapide retour, Justine, Steeve et leurs enfants ont décidé de ne plus en faire partie. La tribu justifie son choix.

Les Cordule ont rejoint Familles nombreuses : la vie en XXL lors de la saison 3. Les téléspectateurs de TF1 se sont rapidement passionnés pour les aventures de Justine, Steeve et leurs enfants Tom, Timéo, Cloé, Toan, Lilas-Rose et Lubin. La tribu a annoncé son départ de l'émission au printemps 2022. Contre toute attente, les Cordule se sont réinvités dans Familles nombreuses : la vie en XXL quelques mois plus tard. Les caméras du docu-réalité de TF1 ont suivi la naissance de Lyson, dernière née de la fratrie. Justine Cordule s'est empressée de préciser que le retour de sa famille était limité à quelques épisodes. La décision radicale des Cordule Alors qu'Amandine Pellissard, ex-vedette de Familles nombreuses : la vie en XXL, s'est reconvertie dans le X, les Cordule ont également acté de ne pas revenir dans le docu-réalité de TF1. Une décision radicale dont Justine Cordule a tenu à faire part à ses 121 000 abonnés d'Instagram. Lors d'une session de questions/réponses avec ses abonnés, Justine Cordule a dévoilé la raison pour laquelle sa tribu ne reviendrait pas dans Familles nombreuses : la vie en XXL. "Nous n'avons plus du tout envie de tournages, d'interviews... Les enfants, idem ! Ils ne prennent pas plaisir donc à partir de ce moment, c'est fini pour nous", leur a-t-elle indiqué. Cette fois, ça semble définitif.