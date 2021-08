Familles nombreuses, la vie en XXL : Amandine Pellissard se confie sur la maladie de ses enfants

Familles nombreuses, la vie en XXL : Amandine Pellissard raconte que ses enfants ont une maladie aux dents

Alors qu'Amandine Pellissard avait une nouvelle fois répondu aux haters sur le CAF, la participante à l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1 a révélé que ses enfants sont atteints d'une maladie des dents. Le nom de cette maladie ? Une dysplasie dentaire. Il s'agit d'une maladie qui se transmet génétiquement. Du coup, Amandine Pellissard a expliqué : "À chaque fois qu'on a un enfant, on a une chance sur deux qu'il en hérite". La maman de 8 enfants que vous pouvez voir avec son mari et ses proches dans Familles nombreuses, la vie en XXL a précisé que seulement certains de ses enfants ont ce problème.

"Les dents de lait s'effritent jusqu'à la racine"

Que fait la dysplasie dentaire ? Ce sont les dents de lait qui poussent sans émail et qui sont donc particulièrement fragiles et vulnérables. A cause de cette maladie, "les dents de lait sont comme des craies et s'effritent jusqu'à la racine" a détaillé Amandine Pellissard. Et ce week-end, la mère de famille a aussi organisé un grand vide-grenier. De nombreux fans sont venus par centaine pour acheter des affaires dont la famille voulait se débarrasser.