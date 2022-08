Familles nombreuses : la fille aînée d'une tribu dévoile avoir été violée pendant des mois, elle raconte son calvaire

"Merci d'avoir empiré mon traumatisme"

En juin 2022, Ashley, qui a accusé sa mère Cindy d'infidélité, avait déjà évoqué son traumatisme en suivant une trend sur TikTok visant à dénoncer les agresseurs sexuels. "Non Thomas, ce n'est pas parce que j'étais ivre morte que t'avais l'autorisation de me toucher. Sacha. Ce n'est pas parce que je t'aimais à en crever que tu avais le droit de me tenir les mains et de me menacer de me quitter si je refusais. Et les autres qui m'ont fait culpabiliser et m'ont crié dessus parce que j'avais un blocage, merci d'avoir empiré mon traumatisme", avait écrit la jeune fille de 20 ans.