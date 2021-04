Falcon et le Soldat de l'Hiver : Chris Evans dans la série ? Un acteur sème le doute

Depuis ses débuts sur Disney+, Falcon et le Soldat de l'Hiver - la nouvelle série issue du MCU, nous a offert de nombreuses surprises, que ce soit avec l'apparition d'un nouveau Captain America ou les présences à l'écran de Sharon Carter ou encore Ayo. Et à en croire Wyatt Russell, le désormais célèbre interprète de John Walker, quelque chose d'encore plus fou pourrait avoir également été préparé en secret.

Wyatt Russell a-t-il rencontré Chris Evans ?

Tandis que le comédien incarne dans cette série la nouvelle version publique du Captain America, personnage emblématique de Marvel et incontournable du MCU, les journalistes de BBC Radio 1 ont logiquement voulu savoir s'il avait eu la chance de rencontrer Chris Evans, ancien interprète du super-héros, afin d'en discuter avec lui.

Sa réponse ? Difficile de faire plus flou que ça. Après avoir confié, "Est-ce que j'ai déjà rencontré Chris Evans ? Je pense que oui. Je ne crois pas que c'était le genre de rencontre façon 'je te sers la main', mais je pense pouvoir dire que j'ai marché près de lui quelque part et eu un contact visuel avec", Wyatt Russell a ensuite révélé, "Je pense que ça peut être catégorisé comme être un stalker, et pas forcément comme une réelle rencontre. Mais je pense que ça compte quand même".

Un caméo tourné en secret ?

Vous avez du mal à comprendre ce qu'il raconte ? C'est normal. Si l'on se fie à sa toute dernière phrase, il n'est pas impossible qu'il soit tenu contractuellement de ne rien dire de trop spécifique, "Vous allez juste devoir attendre la fin de la série, et là tout le monde sera en mode 'Oh, wow !'". Oui, même s'il ne confirme rien du tout, sa déclaration laisse tout de même entendre que Chris Evans était dans les environs au moment du tournage et qu'un caméo de sa part dans Falcon et le Soldat de l'hiver est donc plus que possible.

Et quand on sait que Chris Evans s'est récemment retrouvé au centre d'une rumeur au sujet d'un retour de Steve Rogers dans le MCU, on se dit qu'une apparition dans une série centrée sur ses deux meilleurs amis serait justement le point de départ idéal pour mettre ça en place... A suivre !