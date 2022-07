Esther 2, la bande-annonce : la petite fille la plus flippante du cinéma est de retour et elle n'a (presque) pas changé !

Improbable mais vrai, 13 ans après avoir joué l'héroïne bien flippante dans Esther, Isabelle Fuhrman que l'on a pu voir ensuite dans le premier volet de la saga Hunger Games reprend son rôle pour un tout nouveau film. Le personnage n'est pas trop censé avoir changé mais l'actrice, elle, a évidemment vieilli. Aujourd'hui âgée de 25 ans, elle devrait quand même toujours nous faire autant flipper.

Esther 2 se dévoile dans une bande-annonce bien flippante

Il fait chaud mais si vous voulez perdre quelques degrés, alors regardez la bande-annonce du film Esther 2 : les Origines (à voir dans notre diaporama). Ce nouveau film de la saga sortira en salles le 17 août prochain et on n'est pas prêt ! Il racontera les origines (comme son nom l'indique) de l'orpheline flippante. Évadée d'un hôpital psychiatrique, elle décide de partir aux Etats-Unis et se fait passer pour la fillette disparue d'une famille riche. Sauf que tout ne va pas exactement se passer comme prévu.

Scènes sanglantes, regards flippants à vous glacer le sang, Esther 2 s'annonce comme l'un des films d'horreur incontournables de cet été 2022. De quoi nous faire bien peur en salles et on ne demande que ça.