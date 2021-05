Esprits Criminels saison 16 : Shemar Moore (Derek) de retour pour le revival ?

Esprits Criminels s'offre une saison 16

En février 2020, CBS diffusait le dernier épisode de Esprits Criminels au terme de sa saison 15. Un an après seulement, en février 2021, Paramount+ annonçait une étonnante nouvelle : la série devrait (déjà) revenir à la vie à l'occasion d'une saison 16 inédite. Pour l'occasion, Erica Messer devrait récupérer son poste de showrunneuse et pourrait compter sur le retour d'anciens acteurs cultes.

En effet, malgré une vibe différente qui permettrait à ce revival d'apporter un peu de fraîcheur à la licence et ne pas lasser le public (on suivrait une enquête sur une dizaine d'épisodes, de nouveaux personnages seraient intégrer à l'univers), Paramount+ compterait tout de même sur le casting original pour porter cette suite.

Shemar Moore ne devrait pas être présent

A ce jour, aucun nom n'a encore été confirmé, mais Paget Brewster - l'interprète de Emily Prentiss, a tout de même laissé entendre que cette saison 16 ne remonterait pas très loin dans l'historique de la série. Auprès de Comicbook, elle a déclaré, "Nous sommes vraiment reconnaissants envers les producteurs. Ils sont venus voir toutes les personnes qui étaient présentes durant les 4 dernières saisons pour nous demander si on accepterait de revenir". De fait, ne vous attendez pas à y retrouver Mandy Patinkin (Jason Gideon), Lola Glaudini (Elle Greenaway) ou encore Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan), partis bien trop tôt de Esprit Criminels.

Et du côté de Shemar Moore ? Si l'interprète de Derek était effectivement encore impliqué dans les saisons 12 et 13 avec des rôles de guest-star, lui non plus ne devrait pas participer à la fête. L'actrice l'a confessé, seuls "ceux qui le peuvent, ceux qui ne sont pas déjà affiliés à une autre série, sont donc en train de négocier". Or, on le sait, Shemar Moore est désormais la star de la série SWAT, qui a récemment été renouvelée pour une saison 5.

Pour l'anecdote, sachez que Paget Brewster a également tenu à prévenir les fans : ce projet n'est pas encore officiellement assuré. Si Paramount+ en rêve, il y a encore des détails à régler en coulisses, "On espère tous que cela va voir le jour et qu'on débarquera sur la plateforme. On fait tout notre possible, tout le monde se donne les moyens de concrétiser ça."