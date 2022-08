Emmanuel Macron insulté par un DJ en slip au Touquet... alors qu'il était présent

L'orga du festival pète un plomb, les internautes savourent et/ou regrettent le choix de l'insulte

De quoi faire trembler les organisateurs, qui ne s'attendaient pas à un délire comme ça sur scène. Selon l'artiste qui s'est confié sur Instagram, l'équipe technique du festival a d'ailleurs tenté de couper le micro de l'artiste (après un verre jeté au visage d'un membre de l'équipe) mais aussi carrément demandé qu'il rembourse son cachet. Hors de question pour le DJ.

Sur les réseaux et sur Twitter en particulier, les anti-Macron sont nombreux à jubiler et saluer le courage de Marc Rebillet et à jouer la carte de la liberté d'expression face aux critiques. Sans forcément être des soutiens visibles du président, pas mal d'internautes regrettent pour leur part la forme et l'insulte choisie, signe d'une homophobie primaire. Dans la foule, sur les terres de Macron, le mix de l'artiste semble en tout cas avoir fait dansé les festivaliers.

