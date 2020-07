Emma CakeCup accusée de racisme, elle s'excuse maladroitement : "c'est ultra raciste"

La youtubeuse présente ses excuses en vidéo

Face à l'ampleur de la polémique, la youtubeuse s'est exprimée (maladroitement) en vidéo sur Snapchat et a présenté ses excuses : "Il y a un mot, je ne sais pas pourquoi je l'ai employé, sachant que je prône toujours les trucs anti-raciste, anti-sémites (sic) et tout ce qui est discrimination en générale. Je suis vraiment bête, sincèrement. Je voudrais vraiment m'excuser à toute la communauté asiatique. Sincèrement ça me choque de moi-même. Je suis sincèrement désolée. Bien entendu c'est ultra raciste." Elle a supprimé sa vidéo et demande à ce que les menaces de mort à son encontre cessent. "Tout de suite, les gens nous attaquent en nous traitant de raciste. [...] Ça ne sert à rien de venir me menacer de mort, de me harceler en permanence, d'inciter au harcèlement."

Ce n'est malheureusement pas la première fois que la petite amie de Vlad Oltean est à l'origine d'un bad buzz : après des placements de produits qui s'avéraient être une arnaque, elle était victime de cyberharcèlement et recevait des menaces de mort.