Emily in Paris saison 4 : Kim Cattrall au casting ? Cette petite phrase qui en dit long (Interview)

Car en plus, si son personnage est absent du reboot de Sex and the City intitulé And Just Like That, on sait que Samantha... vit à Paris. Darren Star, le créateur de la série de Netflix, étant aussi celui qui se cache derrière le show avec Sarah Jessica Parker, certains pensent que Kim Cattrall pourrait faire une apparition en tant que Samantha dans Emily in Paris.

Cet acteur semble teaser son arrivée au casting

Pour l'instant, la possible venue au casting de Kim Cattrall n'est pas officialisée. Mais lors de notre interview avec William Labadie et Lucien Laviscount, l'interprète d'Antoine a lâché une petite phrase qui semble laisser penser que ce n'est pas un rêve ! Alors qu'on lui demandait avec quel acteur ou quelle actrice il voulait plus tourner, William Labadie a répondu : "Elle n'est pas encore dans la série. Mais tout le monde en parle, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ? Kim Cattrall. (...) Plus on avance dans Emily in Paris plus on se demande comment faire plus. Je pense que Kim Cattrall serait fantastique ! Elle était avec nous à l'avant-première et c'est une chose qui est évoquée de plus en plus donc j'aimerais bien." a-t-il déclaré. On croise fort les doigts pour que ça devienne réalité !

Propos recueillis par Marie Piat. Ne pas mentionner sans citer PRBK.