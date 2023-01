Emily in Paris saison 3 : pire que les clichés, la série manque de respect à notre Tour Eiffel ! L'énorme fail repéré par une fan

On sait que ça peut faire un choc, mais aussi incroyable que cela puisse paraître : Emily in Paris est réellement tournée... à Paris. En France. Oui, alors que la série de Netflix met en scène une ville qui semble tout droit sortir d'un roman de science-fiction tant on n'a jamais vu autant de clichés à la seconde sur notre capitale, la production a pourtant véritablement posé ses valises chez nous pour apporter le plus de crédibilité possible (hum) à cet univers.

Le problème, c'est que le véritable Paris ne semble pas totalement correspondre aux fantasmes de Darren Star, le créateur d'Emily in Paris. Ainsi, en plus d'avoir totalement modifié le McDonald's des Champs-Elysées pour lui apporter un peu plus de glamour à l'écran, il lui arrive également de jouer avec la géographie pour toujours réussir à faire rêver les fans.

La Tour Eiffel voit double à l'écran

Or, comme l'a tout logiquement remarqué une internaute, ça peut parfois être plutôt ridicule. Là où la saison 3 de la série - mise en ligne le 21 décembre 2022, avait déjà été moquée pour avoir réussi à faire apparaître la Tour Eiffel lors d'une séquence filmée au Parc de la Villette, c'est à nouveau l'oeuvre de Gustave Eiffel qui fait parler d'elle aujourd'hui.

En cause ? Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, les créateurs ont réussi l'exploit de mettre en scène cet édifice à deux endroits différents lors d'une même séquence. Grâce au pouvoir des fonds verts totalement bâclés et à un manque de vigilance de la part de l'équipe, Emily (Lily Collins) fait donc face à deux Tour Eiffel en même temps dans l'épisode 3, une à sa gauche et une à sa droite. Et visiblement, ça ne semble pas du tout la choquer...

On comprend mieux pourquoi les supporters du PSG passent leur temps à chanter que Paris est magique...