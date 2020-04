Emilia Clarke vous invite à dîner virtuellement pour la bonne cause !

En France, nous sommes officiellement entrés dans la troisième semaine de confinement ce mardi 31 mars. Une période pas forcément facile à vivre pour tout le monde, surtout si vous êtes confinés tout(e) seul(e) chez vous. Afin de tromper la solitude, vous pouvez évidemment jouer aux jeux vidéo (c'est même conseillé par l'OMS !), visiter virtuellement des musées, organiser des e-apéro... et pourquoi pas dîner avec une star de la télévision. Oui, oui, c'est possible !

Emilia Clarke s'engage pour la bonne cause

C'est sur son compte Instagram qu'Emilia Clarke a dévoilé sa nouvelle initiative pour la bonne cause. L'actrice britannique a mis en place une collecte de fond au profit de son association, Same You. Vous le savez sûrement, la star de Game of Thrones avait confié il y a un an avoir frôlé la mort à plusieurs reprises à cause d'anévrismes. Après cette douloureuse épreuve, l'actrice a créé Same You qui vient en aide aux personnes atteintes de lésions cérébrales.

En pleine pandémie du Coronavirus, les personnes souffrants de ces pathologies doivent quitter l'hôpital plus tôt afin de libérer des lits, confie l'actrice dans une vidéo postée sur son compte. Le but d'Emilia Clarke ? Récolter 250 000£ (soit environ 281 000 euros) afin de créer un centre de réhabilitation virtuel pour que les personnes souffrant de lésions cérébrales et qui doivent libérer des lits se sentent moins seules et soient suivies psychologiquement.

Un dîner à la clé !

Chaque personne qui a la possibilité de donner une somme, quelle qu'elle soit, peut s'inscrire afin de gagner... un dîner virtuel avec Emilia Clarke. 12 personnes seront sélectionnées au hasard parmi les participants. "On va faire un dîner ensemble, on va le cuisiner et puis le manger ensemble. Et on parlera de beaucoup de choses (...) Je ne sais pas vraiment cuisiner donc ça va être drôle et intéressant" s'amuse la star. De quoi se sentir moins seul(e) ET faire une bonne action ! Alors qu'est-ce-que vous attendez ? Rendez-vous sur JustGiving pour participer à la cagnotte d'Emilia Clarke ! 45 300£ ont déjà été récoltés.