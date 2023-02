Elodie Fontan seins nus sur le tournage d'Alibi.com 2 : même Philippe Lacheau a halluciné

Alibi.com 2 a fait son entrée au cinéma le mercredi 8 février 2023. L'occasion pour les fans du premier volet de retrouver leurs personnages préférés avec un scénario toujours aussi drôle.

Pour ce nouveau film, les spectateurs découvriront la nouvelle vie de Greg. Alors que celui-ci a fermé son agence Alibi.com et promis de ne plus mentir à Flo, il se retrouve bien embêté. En la demandant en mariage, Greg se retrouve dans une situation plus que délicate puisqu'il peine à lui présenter ses vrais parents. Il faut dire que son père est un escroc et sa belle-mère une ex-actrice de films de charme... Il n'a donc pas d'autre choix que de réouvrir son agence pour un dernier alibi et trouver de faux parents un peu plus présentables.

Vous l'aurez compris, les fous rires sont (encore) au rendez-vous. L'amitié entre les acteurs et la bonne ambiance sur le tournage seraient-elles la recette de ce pari gagnant ? Cela en a tout l'air si l'on en croit les récentes déclarations d'Elodie Fontan à Voici. "C'est une chance de pouvoir travailler avec les gens que nous connaissons. Là, on travaille avec une bande avec qui on part en vacances et avec qui on est tout le temps. Du coup, on sait de quoi on est capable les uns et les autres".