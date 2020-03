Elo (Mariés au premier regard 2020) divorcée de Rémi, elle détaille leurs disputes

Que s'est-il passé entre Elo et Rémi dans Mariés au premier regard ? Alors que les jeunes mariés semblaient de plus en plus complices lors de leur voyage de noce en Crète, une grosse dispute a éclaté le dernier jour, sans que les téléspectateurs ne comprennent pourquoi. Alors que Rémi accusait le montage de l'émission sur Inatgram, Elo est revenue sur cette dispute dans une interview accordée à TV Mag-Le Figaro et a expliqué ce qu'il s'était passé.

La vérité sur la dispute d'Elo et Rémi lors du voyage de noces

"J'avais simplement demandé à Rémi de remonter la température de la climatisation parce qu'elle était trop basse. J'ai tendance à souvent attraper des angines et je sentais que j'allais tomber malade. Mais comme il avait très chaud, il n'était pas trop d'accord. Donc je lui ai dit que j'allais dormir dans la deuxième chambre de notre suite pour éviter de tomber malade pendant notre séjour et que chacun passe une bonne nuit. Donc il savait où j'étais. Je n'ai pas compris pourquoi il a mal pris la situation parce qu'il n'y avait aucune mauvaise intention de ma part. Nous étions souvent confrontés à ce type d'incompréhension."

Lors de leur retour en France, elle se sentait "oppressée" : "J'avais le sentiment que cela allait être compliqué, je n'avais plus la même volonté de m'ouvrir à lui qu'avant le voyage. J'avais perdu la première impression positive que j'avais pu avoir de lui au départ. J'étais déçue mais je gardais encore un peu espoir...".

"Je savais qu'il fallait mettre un terme à notre relation"

Alors qu'ils se sont à nouveau disputés en France, elle a décidé de mettre fin à leur mariage et de divorcer. "Nous ne nous comprenions pas et nous étions trop différents finalement. En me rendant à notre dernier rendez-vous, je savais qu'il fallait mettre un terme à notre relation parce que cela devait trop malsain. J'avais déjà connu une relation malsaine que je n'avais pas su arrêter et je ne voulais surtout pas recommencer. Autant pour lui que pour moi, il fallait éviter que ça dégénère et qu'on se fasse du mal. Nous étions sincères dans notre démarche mais nous ne nous correspondions pas." Et ce, malgré les interventions d'Estelle Dossin.

Si elle est toujours célibataire aujourd'hui, elle a beaucoup appris de cette expérience : "J'ai quitté mon travail de pharmacienne, j'ai rendu mon appartement et je m'apprête à partir travailler à l'étranger. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et que je me décide enfin à réaliser.".