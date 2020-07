Eliza Taylor (The 100) en pleine polémique avec Bob Morley : sa mère sort du silence

En juin 2019, Bob Morley et Eliza Taylor ont annoncé leur mariage surprise ! Un an plus tard, les deux acteurs de The 100 se retrouvent au coeur de polémiques : Arryn Zech a par exemple accusé son ex-petit ami de l'avoir violentée et trompée avec l'interprète de Clarke. Son long message a fait flipper pas mal de personnes, même si certains fans n'y ont pas cru. Une journaliste a ensuite balancé sur le comportement grossier de Bob Morley en interview. En bref, le couple semble en déranger plus d'un.

La mère d'Eliza Taylor vole au secours du couple

Ils tentent de faire bonne figure malgré les critiques : Eliza Taylor a d'ailleurs rétabli la vérité sur son histoire avec Bob Morley et les accusations de tromperies.

Heureusement, ils peuvent compter sur leurs fans et sur la mère de l'actrice pour les défendre et contre-attaquer face aux haters : "les citations inspirations n'ont jamais été mon truc mais dernièrement, elles m'ont permises de m'élever face à la foule indignée, et cela a été libérateur. Je ne veux pas entretenir le problème mais rester silencieuse quand on connaît la vérité est difficile. Voir des personnes que vous aimez être ciblées par des haters est déchirant. En tant que famille, nous assumons notre vérité. En tant que femme, mère, belle-mère, épouse, soeur, fille, je vous remercie tous pour votre soutien. Il a été pris en compte", a posté Lucy Cotter sur son compte Instagram privé.

"Je connais des tas d'histoires horribles à propos de Bob et Eliza"

Malgré les explications d'Eliza Taylor, suite aux accusations d'Arryn Zech, l'actrice de The 100 et Bob Morley continuent d'être dans la tourmente. Pour preuve, une personne se disant proche des stars de la série de la CW a balancé sur le comportement "horrible" des jeunes mariés : "je suis heureuse que l'on voie enfin Bob Morley et Eliza Taylor comme les horribles personnes qu'ils sont véritablement. Je parle souvent avec des membres de l'équipe technique de The 100 et je connais des tas d'histoires horribles à propos de Bob et Eliza."

Elle poursuit : "Ils ne méritent pas du tout de travailler pour cette série. Ils sont détestables et ils traitent les autres comme des m*rdes. Ils ne savent pas jouer la comédie, ils passent leur temps à se tromper dans leurs répliques et à blâmer les autres pour leurs erreurs. Eliza est une p*tain de diva et je ne pense pas que Bob a conscience sa chance d'être acteur dans la série The 100, si l'on considère le fait qu'il ne prend jamais le temps d'apprendre ses répliques."