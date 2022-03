Eliza Taylor et Bob Morley parents : les acteurs de The 100 annoncent la naissance de leur bébé

Sur les tournages, certains acteurs vivent de belles histoires d'amour secrètes. Ce fut par exemple le cas pour Johnny Galecki et Kaley Cuoco dans les coulisses de The Big Bang Theory ou pour Nina Dobrev et Ian Somerhalder avant que leur relation ne soit dévoilée dans la presse à l'époque de The Vampire Diaries. Mais ils ne sont pas les seuls ! En juin 2019, on apprenait le mariage d'Eliza Taylor et de Bob Morley de The 100... alors qu'on ne savait même pas qu'ils étaient ensemble ! Une histoire qui dure depuis la fin de la série.

Le bébé d'Eliza Taylor et Bob Morley est né

En février 2022, Bob Morley annonçait sur Instagram qu'Eliza Taylor était enceinte, un an après avoir été victime d'une fausse couche. Une grossesse qui était en fait plus avancée qu'on ne le pensait : ce samedi 19 mars, Eliza Taylor a annoncé la naissance de leur enfant, dans un post sur Instagram. L'actrice de 32 ans n'a pas précisé la date de naissance du bébé, ni son sexe ou son prénom mais a posté une photo de son pied. "Bien que le sommeil fasse désormais partie du passé, nous ne pourrions pas être plus heureux" a-t-elle écrit en légende de l'image :