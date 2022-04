Elite saison 5 : les acteurs dévoilent les scènes les plus compliquées à tourner (et ce ne sont pas les scènes intimes)

Elite est de retour et oui, la suite de la série est encore assez sexy. La saison 5 qui accueille de nouveaux acteurs est disponible depuis quelques jours sur Netflix et, si vous avez déjà terminé les 8 épisodes, sachez qu'une saison 6 est déjà commandée. Dans une interview donnée à Sensacine, les acteurs sont revenus sur le tournage et ont dévoilé que les scènes de sexe n'étaient en fait pas les plus compliquées.

Les scènes de soirées plus compliquées que les scènes de sexe

Surprise, ce sont en fait les scènes de soirées / de fête qui ont plus fait galérer les acteurs. Pourquoi ? Car en plus du nombre important de figurants, ces tournages durent souvent longtemps et sont épuisants. C'est ce qu'a expliqué Valentina Zenere alias Isadora. "Tu dois arriver à 8h du matin et faire comme si tu étais droguée, et ça dure jusqu'à 18h. C'est bien plus compliqué !" a expliqué l'ex-star de Soy Luna qui, de son côté, n'avait qu'une scène de sexe à tournée et qu'elle a qualifié de "détendue".

De son côté, André Lamoglia qui incarne Ivan a approuvé ces propos. "Les scènes de fête nous demandent beaucoup, il y a beaucoup de figurants, elles sont énormes." a-t-il confié. Et concernant les scènes intimes ? L'acteur confie avoir été stressé mais s'est très vite détendu. "L'équipe a rendu cela hyper facile et c'est devenu assez simple".

Pour Manu Rios qui incarne Patrick, jouer une scène en faisant semblant d'être drogué est le plus difficile dans Elite. "C'est très compliqué ces scènes où le personnage prend de la drogue. C'est compliqué de trouver la limite, de ne pas allez trop loin" a expliqué l'acteur. Au contraire, ce dernier avoue que les scènes de sexe sont plus simples et même plus divertissantes. "S'il y a un bon feeling avec ton partenaire, au final tout se passe bien." ajoute l'acteur.