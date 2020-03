Elite saison 3 : aviez-vous reconnu cette star de Glee qui fait une apparition dans la série ?

Qui est ce personnage ? Un représentant de l'université Columbia qui est venu féliciter Lu (Danna Paola) et Nadia (Minna El Hammani), ces dernières ayant réussi à obtenir une bourse pour intégrer la prestigieuse école américaine.

Il reste à peine quelques secondes dans Elite, le temps de féliciter Lu et Nadia sur scène, lors du jour de la remise du diplôme. "Bonjour à tous. Merci de me recevoir. Je suis très heureux d'être ici. Félicitations. On a hâte de vous avoir à Columbia" lance ainsi Kevin McHale avant de donner le prix aux futures étudiantes.

Que devient Kevin McHale ?

Celui qui avait fait son coming-out en 2018 via un tweet a un peu disparu du petit écran depuis Glee. Kevin McHale a cependant fait quelques apparitions TV en participant aux émissions Master Chef et The X Factor. Il s'est aussi montré dans deux épisodes de la série When We Rise. Et en 2015, c'est sur le grand écran qu'il a été vu, dans le film Le Virtuose avec Dustin Hoffman. L'artiste se concentre surtout sur sa carrière musicale. En 2019, i;l a sorti l'EP "Boy", dont sont issus les titres James Dean et Help Me Now.

Très contents d'avoir joué le guest dans Elite comme parenthèse, il a posté un selfie sur Instagram de lui au côté de l'actrice espagnole qui incarne Lu en expliquant en légende : "Joyeux Elite Day de ma part et celle de ma meilleure amie @dannapaola. La nouvelle saison est disponible maintenant sur @netflix (@raevotta tu es la meilleure)".