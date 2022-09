Eddy (Mariés au premier regard 2022) de nouveau en couple après son divorce avec Jennifer : il dévoile le visage de sa chérie

Eddy a fait la connaissance de Jennifer dans Mariés au premier regard 2022. Lors de leur mariage, le ch'ti a eu un véritable coup de coeur pour sa femme, mais malheureusement, cela n'a pas été réciproque. La mariée l'a recalé plusieurs fois. S'ils se sont laissés une chance, ils ont finalement pris la décision de divorcer assez rapidement, s'ajoutant ainsi au bilan vraiment pas ouf de cette saison.

Bye bye Jennifer, Eddy est plus heureux que jamais

Mais heureusement, Eddy a réussi à oublier cette déception amoureuse. En juin dernier, il a annoncé qu'il avait retrouvé quelqu'un. "Depuis peu, j'ai retrouvé quelqu'un. Ça me fait du bien", avait-il expliqué à Télé-Loisirs, avant d'ajouter : "Depuis un mois, il y a un truc qui s'est déclenché entre nous et, depuis deux semaines, on essaie... C'est très cool. On s'est regardés tous les deux différemment. On est sur un début, on verra où ça nous mène".

Depuis, même s'il s'était affiché avec sa nouvelle chérie sur Instagram, il avait tenu à garder son identité secrète. Le 19 août dernier, il a posté une photo sur laquelle on la voit de dos et les fans ont tout de suite pensé à un retour de flammes avec Jennifer.

"Je vous en dévoile un peu plus"

Mais, ce mardi 30 août 2022, Eddy a enfin dévoilé le visage de l'élue de son coeur sur Instagram. On voit la jolie blonde toute souriante, pendant que celui qui a perdu 22 kilos l'embrasse sur la joue. "Les amis, petit à petit, je vous en dévoile un peu plus... Les plus belles rencontres sont toujours les plus inattendues", écrit-il en légende du post.