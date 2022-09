Dynastie saison 5 : "Des gens auraient disparu", le showrunner tease l'autre fin imaginée pour la série

Cette année, la CW a envoyé de nombreuses séries au cimetière. Legacies, Charmed, Roswell : New Mexico ou encore Dynastie ont été annulées. Et justement, certaines productions ont eu le temps de préparer un épisode final digne de ce nom mais on n'était pas loin de gros cliffhangers !

Ce grand retour a failli ne pas avoir lieu

Dans le dernier épisode de la saison 5 de Dynastie, Steven a fait son grand retour, trois saisons après son départ. Il se cachait en fait sous le personnage de Graham et James Mackay a repris son rôle pour cet épisode final. Un grand come back qui a bien failli ne pas se faire, comme le confie le showrunner Josh Reims. Ce dernier a dévoilé que les scénaristes pensaient depuis un moment à le faire revenir mais qu'ils ont aussi songé à changer d'acteur ! Au final, puisque l'équipe a su que c'était la fin de la série, ils ont réussi à convaincre James Mackay de revenir. "C'était normal d'essayer d'avoir James et de rendre tout le monde heureux et de réunir la famille" a-t-il expliqué.

Deux fins pour le prix d'une

Comme le confie le boss de Dynastie, l'équipe a été prévenue à la dernière minute que la série allait se terminée mais avait pu, auparavant, préparer deux fins : l'une en cas de renouvellement pour une saison 6, une autre en cas de fin. "La fin de la série a changé beaucoup de choses. (...) Nous avions deux fins (...) Des gens auraient disparu dans des avions. Nous avons dû ajuster des choses" a confié le showrunner.