Dylan Thiry (Les Princes et les Princesses de l'amour 5) le nez cassé après une bagarre ? Il répond

Dylan Thiry (Les Princes et les Princesses de l'amour 5) blessé à cause... d'une planche en bois ?

En ce moment, vous pouvez voir Dylan Thiry dans Les Princes et les Princesses de l'amour 5 (Les Princes de l'amour 9) sur W9 et sur Salto. Et sur les réseaux, le candidat de télé-réalité qui avait été viré de La Villa des Coeurs Brisés 6 s'est montré métamorphosé, le visage tuméfié avec un pansement sur le nez et un oeil gonflé. "Hamdoulillah, plus de peur que de mal. Direction la France, fin de mission, on reviendra inshallah" a-t-il notamment confié dans sa story Instagram. Une blessure qui s'est passée au Maroc, où l'influenceur était parti pour faire de l'humanitaire.

Lila Taleb, amie de Dylan Thiry que vous avez pu voir récemment dans Objectif Reste du Monde, a expliqué avoir été présente lors de l'accident. Selon elle, il se serait blessé sur un chantier avec une association : "On va devoir quitter le Maroc très rapidement. Je vous explique : on est partis ce matin dans une montagne où l'on devait reconstruire une maison complètement détruite pour une famille" et "ce qui s'est passé, c'est qu'en voulant soulever une planche de bois sur le plafond et en essayant de me protéger, Dylan a voulu m'aider et s'est pris la planche en pleine figure".