Dwayne Johnson offre 10 000 dollars à l'équipe de Black Adam pour la fin du tournage

Dwayne Johnson a réalisé le rêve d'une vie

Non, Chris Hemsworth n'est pas le super-héros le plus musclé du cinéma. Si l'acteur a effectivement suivi une transformation physique impressionnante depuis ses débuts au sein du MCU, c'est vite oublier que Dwayne Johnson a également rejoint le monde super-héroïque sur grand écran. Ainsi, c'est en juillet 2022 que l'on pourra le découvrir en action dans le DCEU en tant que Black Adam.

Un rôle très important pour lui, comme il l'a confié à l'équipe technique du film lors du dernier jour de tournage ce jeudi 15 juillet 2021. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, on peut en effet apercevoir le comédien en train de clamer son admiration pour leur travail et remercier l'ensemble de ce staff pour l'avoir accompagné dans la concrétisation de ce rêve, "Je ne pourrais jamais assez vous remercier pour cette expérience. Ca a été quelque chose d'unique dans une vie. J'ai de la chance d'avoir une telle carrière, et c'est quelque chose qui ne serait pas possible sans un travail d'équipe avec vous. (...) Black Adam est un tournant dans ma carrière et je ne pourrais jamais vous remercier suffisamment pour ça, pour votre engagement, votre sacrifice".

Son joli cadeau à l'équipe de Black Adam

Aussi, étant donné qu'il était incapable de trouver les mots pour remercier l'équipe de Black Adam, Dwayne Johnson leur a réservé une petite surprise. Comme le veut la tradition sur certains plateaux de tournage, il n'est pas rare de voir les techniciens mettre chaque semaine un billet de 5$ dans un chapeau avec l'espoir de remporter la mise globale lors du dernier jour. Or, plutôt que de laisser un(e) seul(e) chanceux/chanceuse de repartir avec une cagnotte de 3 045$ ici, l'acteur a fait monter la récompense à 10 000$ en y mettant de sa poche. Plus cool encore, il a divisé cette somme en trois parts (2000$, 3000$ et 5000$) afin de permettre à trois personnes différentes de repartir avec un joli bonus !

On vous laisse découvrir l'ambiance sur les plateaux lors de cette annonce et du tirage au sort, mais une telle action nous rappelle pourquoi Dwayne Johnson est l'un des acteurs les plus cool d'Hollywood (et pourquoi ça serait kiffant de voir The Rock devenir président !)