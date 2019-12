DTF feat. N.O.S nous font voyager avec le clip "Dans la ville"

Les rappeurs nous font voyager

DTF, le duo protégé de PNL, a dévoilé le clip du titre Dans la ville. Un morceau en featuring avec N.O.S. qui fait partie de l'album "On ira où ?", sorti en octobre 2019. Dans cette vidéo qui fait 6min15, aussi longue qu'un court-métrage donc, les trois rappeurs plongent les internautes dans la banlieue parisienne. Une immense cité désaffectée dans laquelle ils clament leur amour pour le 94, pour le bâtiment C et pour les lieux où ils ont grandi. Un voyage dans le temps pour eux.

Mais un voyage au sens plus classique du terme se déroule également sous nos yeux dans ce superbe clip, DTF et N.O.S nous emmenant ensuite à l'autre bout du monde. Prenant la mer ensemble à bord d'un magnifique bateau, ils atterrissent sur une île déserte. Là-bas, les rappeurs se retrouvent entourés d'une jungle tropicale luxuriante et de temples anciens, avant de terminer leur périple sur les hauteurs, face à un incroyable soleil couchant.

DTF et N.O.S clament leur amour pour le bâtiment C

Du côté des paroles de Dans la ville aussi, DTF et N.O.S rappellent l'importance de la cité dans leur coeur. "Wesh ma gueule ? J'aime la vie, j'aime mon 94 / Ils veulent détruire ma tour, c'est maint'nant qu'ma cité craque / Baise les keufs et la poulaille, on trahit pas la honda / On m'a dit : "dans le rap, tu défourailles" / Mais j'préfère la moula, autotune pour ambiancer / Rrh tfou dans ta ce-fa pour mon bâtiment C" rappelle l'un, l'autre ajoutant : "J'ai mené ma routine à traîner tous les jours en bas / J'ai sûrement perdu des choses que le futur ne rend pas".

Le rappeur de PNL, dont les dates de la tournée en 2020 ont été dévoilées, parle aussi de sa vie dans le quartier dans le refrain : "Dans la ville, j'suis gang, dans la ville, j'suis gang, dans la ville, j'suis gang / Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh / Pour mon bâtiment C, pour mon bâtiment C".