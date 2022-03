Drismer et PCN : Hou Hi Hou Ha Ha, leur vie d'avant, la suite... l'interview du duo qui a tout cassé

Le 2 mars 2022, Drismer postait sur Twitter un freestyle filmé à la montagne avec PCN. Une vidéo qui a rapidement dépassé les deux potes puisqu'elle a fait un énorme buzz et atteint aujourd'hui plus de 3,4 millions de vues sur le réseau social, sans compter tous les reposts d'autres comptes. Et si la vidéo a été tournée à la montagne, ce n'est pas par hasard : c'est là que travaillaient Drismer et PCN.

La vie du duo avant le buzz

Avant de devenir des stars du jour au lendemain, Drismer et PCN étaient en fait... saisonniers. "Moi, j'étais serveur, et lui, plongeur" nous précise Drismer dans notre interview Vrai ou Faux à retrouver dans notre diaporama. Les deux amis se sont rencontrés il y a "5 ou 6 ans" et ont très vite accroché. "Ça fait comme si on avait grandi ensemble" précise PCN.

Et depuis le buzz énorme de leur titre ? Drismer et PCN ont pour le moment arrêté de travailler pour se consacrer sur la musique, même s'il n'y a rien de professionnel pour le moment. "Beaucoup de maisons de disques nous ont contactés. Pour l'instant, on continue à travailler de notre côté, quand il y aura quelque chose de plus sérieux, on se consacrera à la musique" nous confient-ils.

Dans notre interview, Drismer et PCN évoquent aussi leur chanson, leurs plans pour l'avenir, leur âge, leur rapport avec l'argent et la drague depuis le succès. A voir sans attendre dans notre diaporama !

