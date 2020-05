Dr Harrow saison 2 : (SPOILER) va-t-il mourir ? La réponse

Cette saison 2 de Dr Harrow a mal commencé pour le médecin légiste incarné par Ioan Gruffudd. Après avoir survécu à la balle dont il était atteint dans le final de la saison 1, Daniel Harrow a découvert qu'une personne lui veut du mal. Sa fille Fern (Ella Newton) a été arrêtée par la police pour possession d'un sac rempli de médicaments volés. Dans l'épisode 4, alors qu'Harrow et Grace Molyneux (Jolene Anderson) sont partis pour une mission loin de Brisbane, Simon (Remy Hii) a mené l'enquête... et était attaqué sur un ferry par Chester (Grant Bowler), l'ennemi d'Harrow.

Simon va-t-il mourir ? La réponse

Préparez-vous pour un épisode 5 très émouvant dans Dr Harrow. Comme le laisse entendre la fin de l'épisode 4, le personnage joué par Remy Hii va bien mourir après sa rencontre avec Francis Chester. Ayant remonté la piste de l'homme, Simon va être tué par l'homme qui veut la peau d'Harrow. Au début de l'épisode 5, son corps sera retrouvé dans l'eau et l'équipe penchera d'abord pour un suicide. Ce n'est que vers la fin de la saison qu'ils comprendront que cette mort a un lien avec Chester.

Remy Hii fait donc ses adieux à la série dans l'épisode 4 de la saison 2 de Dr Harrow. Mais l'acteur fait toujours parler de lui : on a pu le voir au cinéma dans Crazy Rich Asians mais aussi dans Spider-Man : Far From Home sorti en 2019.