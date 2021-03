Doctor Who saison 13 : Alex Kingston veut revenir pour voir River Song embrasser Thirteen

Il ne s'agit encore que d'une rumeur qui n'a pas été officialisée par la principale concernée, mais la saison 13 de Doctor Who - actuellement en production, pourrait être la dernière portée par Jodie Whittaker. Une situation qui fait le bonheur de la presse anglaise, qui s'amuse déjà à théoriser sur le/la prochain(e) interprète du Doctor, mais qui n'amuse pas du tout Alex Kingston.

River Song prête à rencontrer... sa femme ?

Tandis que la comédienne va récemment dévoiler The Ruby's Curse, son propre livre adapté de l'univers de Doctor Who et centré sur son personnage de River Song, elle a profité d'une interview accordée à Radio Times pour annoncer son envie de participer à l'un des prochains épisodes.

Au regard de l'histoire compliquée que partagent River Song et le Doctor dans la série, l'actrice a en effet révélé qu'il était important que les deux se croisent : "Ca serait vraiment une grosse déception si [une rencontre entre River Song et Thirteen] ne voyait pas le jour. (...) J'ai envie que River la rencontre et lui plante un énorme et gros baiser !"

Malheureusement, Alex Kingston n'a "pas d'idée sur la façon dont elles pourraient se croiser", mais elle est "prête à tout" pour concrétiser son envie de voir le couple (présenté comme hétérosexuel à l'époque) se réunir sous cette nouvelle forme. Le message est donc passé auprès des scénaristes, reste désormais à espérer qu'ils auront assez d'imagination pour combler l'actrice et les fans.