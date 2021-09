Dixie et Charli D'Amelio : la santé mentale encore trop tabou ? "Ça ne devrait pas être si négatif"

Alors que Marc et Heidi D'Amelio menaient une vie tranquille dans le Connecticut, ils se sont vus changer de vie du jour au lendemain quand leurs filles Dixie et Charli ont commencé à devenir célèbres sur les réseaux sociaux, et en particulier sur TikTok. Résultat ? Ils ont déménagé à Los Angeles pour la carrière des deux influenceuses. Aujourd'hui, Charli et Dixie D'Amelio mènent plutôt la vie de rêve entre strass et paillettes, mais la célébrité n'est pas toujours facile à gérer pour elles, surtout qu'elles se battent depuis plusieurs années pour préserver leur santé mentale.

"On veut montrer comment on arrive à s'en sortir"

Les haters leur rendent la vie dure comme elles l'expliquent dans The D'Amelio Show, leur propre émission de télé-réalité, dispo sur Disney+. Ils étaient importants pour Dixie et Charli d'y évoquer la santé mentale même si aujourd'hui, elles vivent les critiques différemment : "Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai eu comme un déclic une nuit et du coup, les critiques ne m'atteignent plus aujourd'hui. C'est très important de parler de la santé mentale, mais dans notre émission, on veut montrer comment on arrive à s'en sortir et à s'épanouir", a confié Charli D'Amelio lors de la conférence de presse de The D'Amelio Show.

Même discours du côté de sa grande soeur : "Je savais qu'en en parlant, j'allais finir par me sentir mieux que j'allais enfin réussir à combattre tout ça. Donc je n'ai pas vu de problème à montrer mon quotidien et à évoquer ma santé mentale. Les gens traversent cela tous les jours et si je peux aider quelqu'un en montrant mon quotidien, pourquoi ne devrais-je pas le faire ? J'avais envie de montrer tout cela parce que ce n'est pas une mauvaise chose. Évidemment cela fait peur, mais ça ne devrait pas être si négatif de se sentir mal."