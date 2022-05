Disneyland Paris : la date d'ouverture de l'Avengers Campus dévoilée, et c'est (très) bientôt !

Avengers Campus, le land pour les fans de super-héros signé Tony Stark

Le communiqué de presse précise que "Avengers Campus a été conçu par Tony Stark en personne pour découvrir, recruter et former la prochaine génération de super-héros. Pour la première fois, les visiteurs seront appelés à créer leur propre histoire en interaction avec les Avengers. Pour ce faire, les équipes de Walt Disney Imagineering à Paris et à travers le monde ont travaillé main dans la main avec les équipes qui ont donné vie aux comics, films et séries consacrés aux Avengers. Ensemble, ils ont conçu et créé un tout nouveau monde au sein du multivers Marvel, qui invitera les visiteurs à libérer le Super Héros qui sommeille en eux. Qu'ils soient des inconditionnels de la franchise Marvel ou qu'ils explorent cet univers pour la première fois, tous les visiteurs deviendront des 'recrues' une fois franchie l'entrée du campus, prêtes à vivre des aventures héroïques ! Imaginez-vous aider Spider-Man lors d'une mission au cours de laquelle vous projetterez des toiles à la seule force de vos poignets, sauver l'univers à une vitesse effrénée aux côtés d'Iron Man et Captain Marvel, vous entraîner avec Okoye et des Dora Milaje, assister à un combat entre Black Widow et les forces du mal, danser avec les Gardiens de la Galaxie... et bien plus encore !".