Disney+ : bientôt de la publicité avant les séries et films, la grosse annonce de la plateforme

La guerre des plateformes de streaming s'apprête à prendre un tournant très spécial. Alors que les utilisateurs de Prime Video (Amazon) critiquent régulièrement la diffusion de différentes bandes-annonces avant le début d'un programme, Disney+ - qui a déjà déçu ses abonnés en augmentant les prix de ses abonnements, s'apprête de son côté à rajouter de la véritable publicité sur nos écrans.

Disney+ ajoute de la publicité à l'écran

Ce vendredi 4 mars 2022, les dirigeants du site ont en effet annoncé cette volonté afin de permettre à la plateforme d'atteindre les 260 millions d'abonnés dans le monde d'ici 2024. En quoi l'ajout de publicité va-t-il aider son développement ? Grâce à une nouvelle offre proposée.

Et pour cause, si aujourd'hui l'option la moins coûteuse pour s'abonner à Disney+ est de 8,99€ par mois, les dirigeants ont pour ambition de lancer une catégorie inédite encore moins chère. La contrepartie ? Il faudra simplement accepter de voir quelques annonces entre deux épisodes ou avant le début d'un film, un peu à l'image de ce que fait TF1 avec son replay. Autrement dit, on vous rassure, il n'est (pour l'heure) pas prévu que la publicité s'invite réellement sur toutes les options d'abonnements.

Un lancement mondial d'ici 2023

"Etendre l'accès à Disney+ à un public encore plus large pour un prix encore plus bas, c'est une situation gagnante pour tous : les clients, les publicitaires et nos créatifs, a dévoilé Kareem Daniel, président de Disney Media and Entertainment Distribution. Bien plus de clients pourront ainsi avoir accès à notre contenu incroyable. Et les publicitaires pourront atteindre une audience plus large, alors que les créateurs pourront partager leur formidable travail auprès de plus de fans et familles".

A l'heure actuelle, cette nouvelle option moins chère est uniquement prévue aux USA cette année. Pour le reste du monde, il faudra attendre 2023 pour la voir se mettre en place. De même, aucun prix n'a encore été avancé à son sujet, même si on imagine que celui-ci passera sous la barre des 5€.

Reste désormais à savoir si le public sera réellement disposé à payer pour un tel service.