Diana Blois (Familles nombreuses) : son post sponso avec l'assurance maladie choque les fans, elle réagit

Encore une polémique pour les Blois ! La tribu qui aurait été virée de Familles nombreuses la vie en XXL sur TF1 a récemment été accusée d'arnaque. Ce vendredi 20 mai 2022, c'est un nouveau post Instagram qui a provoqué la colère d'internautes ! Diana et Gérome Blois ont posté une photo pour faire la promotion de l'assurance maladie et plus précisément du compte Ameli, un service internet qui permet aux assurés de simplifier leurs démarches administratives. "Une collaboration rémunérée avec de l'argent public ?? J'espère que c'est une plaisanterie", "D'où la CPAM passe par des influenceurs pour promouvoir le compte Ameli ?", "Les collaborations rémunérées m'ont jamais dérangée, mais là...", "Alors là, ça touche le fond. Comment vous pouvez tomber si bas pour oser accepter un tel partenariat ? Que la CPAM propose ce type de partenariat/com c'est honteux, mais d'accepter, c'est encore pire" peut-on notamment lire dans les commentaires.

Diana Blois répond aux haters

Des critiques que Diana Blois ne semble pas comprendre. "L'hallu, les réactions sous ce post. Je suis sans doute beaucoup trop naïve, mais quand l'Assurance-maladie me propose une collaboration pour parler du compte Ameli, je me suis dit : 'mais wahou ! C'est top ça !" explique, en story, celle qui a déjà été accusée de profiter des allocs.

"Pour avoir galéré des plombes sur place à l'époque pour un simple papier (...) Je comprends leur démarche pour rappeler que le compte Ameli existe (...) Je trouvais leur initiative plutôt très bonne et allant dans le sens des assurés", continue la mère de famille, avant d'ajouter : "Alors oui, ils me rémunèrent... ça choque mais c'est mon boulot ! J'y passe énormément de temps, que ça plaise ou non ! Je ne suis pas une page de publicité gratuite (...) Si une collab me semble chouette, j'accepte ! Et c'était le cas ! Alors après vos messages : 'oula, t'es prête à tout et blabla... c'est vraiment que vous ne me connaissez pas"... Malgré les critiques, les Blois, qui ont récemment révélé le prix exorbitant de leurs courses, ne sont pas près d'arrêter les post sponsorisés !