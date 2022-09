Devil in Ohio : une saison 2 pour la série ? "Tout est possible", la déclaration qui donne espoir

La série Devil in Ohio aura-t-elle une saison 2 sur Netflix ? L'auteure du livre répond

Devil in Ohio est une série flippante sur une secte. La saison 1, dispo sur Netflix (elle est dans le top 10 Netflix), raconte l'histoire de Suzanne (Emily Deschanel), une psychiatre qui va accueillir chez elle Mae (Madeleine Arthur), une ado échappée d'une secte. Et vu le gros cliffhanger à la fin de la saison 1, les abonnés de la plateforme de streaming pensent qu'une saison 2 est envisageable. Et ce même s'il s'agit d'une mini-série.

Car qui dit mini-série, ou série limitée, dit généralement une seule saison. Mais là, vu le final, une saison 2 est possible. Et d'ailleurs, Daria Polatin qui a écrit le livre éponyme qui a inspiré la série, a confirmé à TV Insider qu'une suite pourrait se faire. "Eh bien, tout est possible. Nous l'avons écrit comme une série limitée. On a écrit le début, le milieu et la fin. Nous avons mis toutes nos cartes sur la table. Mais l'histoire a naturellement quelques questions à la fin. Où est passée la secte, et que va-t-il se passer entre Mae et Suzanne ? Va-t-elle décrocher le téléphone et appeler Peter dans un instant ? Il est intéressant de penser à ce qui pourrait se passer, mais pour l'instant, il ne s'agit que d'une série limitée" a-t-elle expliqué.

Une saison 2 axée sur la menace de la secte ?

Que pourrait-il se passer dans la possible saison 2 de Devil in Ohio ? Daria Polatin a rappelé que la secte est toujours là et représente un danger pour la famille Mathis : "C'est une secte. Ils pourraient vouloir qu'elle vive dans la peur. Ils sont très manipulateurs", "ils sont toujours là, c'est aussi une partie du problème. On ne le saura jamais vraiment, mais quoi qu'il arrive, ils représentent une menace".

Alors que peut faire Suzanne dans l'éventuelle suite de la série Netflix ? "C'est une bonne question et c'est quelque chose d'amusant pour le public qui peut aussi s'engager dans une conversation" a répondu l'auteure, "Que ferait-elle ? Qu'est-ce que vous feriez ? J'aime les histoires qui encouragent l'interaction en tant que spectateur et je pense que cette série nous permet de stimuler les conversations avec les gens". Sa seule certitude ? "Je pense que Mae devrait sortir complètement de leur vie" pour qu'ils soient de nouveau heureux.