Destin, la saga Winx : 6 séries à voir si tu as aimé les épisodes

Legacies

Une école avec des élèves aux dons étonnants, des montres et des ados torturés. Eh oui, Legacies, c'est un peu le double de Destin, la saga Winx. La série est en fait un spin-off de The Originals, elle-même série dérivée de The Vampire Diaries, où l'on suit les élèves de l'école Salvatore. Pas de fées à l'horizon mais les vampires, les sorcières et les loups-garous (et bien d'autres) sont bien présents. Série d'ado avec un twist surnaturel, Legacies peut se regarder même si tu n'as jamais vu The Vampire Diaries (même si on en doute un peu). Le show se concentre sur Hope Mikaelson, la fille de Klaus, jeune hybride (mi-vampire, mi-loup-garou, mi-sorcière), et sur ses camarades, dont les jumelles d'Alaric et Caroline. Si tu kiffes les pouvoirs, les personnages badass et les intrigues passionnantes (plus d'ailleurs que celles de Destin : la saga Winx...), ne la loupe pas. Bonus : on a parfois le droit à des petits clins d'oeils aux personnages cultes de TVD et à la visite de certains personnages.

Où la voir : en DVD ou en achat VOD sur CanalVOD ou Orange. La série est diffusée en France sur SyFY.