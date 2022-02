Desperate Housewives : M.J. a bien changé, que devient Mason Vale Cotton ?

Devenus célèbres grâce à une série (ou un film) durant leur enfance, certains jeunes acteurs changent ensuite carrément de vie et ne font plus trop parler d'eux. Mais PBRK est là pour vous donner de leurs nouvelles ! Après Jamie des Frères Scott joué par Jackson Brundage et Reese de Malcolm incarné par Justin Berfield, voici ce que devient Mason Vale Cotton qui jouait M.J. Delfino dans Desperate Housewives.

C'est au début de la saison 5 que M.J. faisait ses premiers pas dans Desperate Housewives. Après le saut dans le temps, on apprenait que Mike et Susan, joués par James Denton et Teri Hatcher qui se sont récemment retrouvés pour un téléfilm de Noël avaient eu un enfant mais s'étaient séparés. A l'époque, Mason Vale Cotton n'avait que 6 ans !

Mason Vale Cotton a continué sa carrière

Le jeune acteur a joué dans Desperate Housewives jusqu'à la fin de la série, avec la saison 8, en 2012. Après ça, on a pu le voir dans Mad Men où il a incarné Bobby Draper, le fils du héros Don Draper. Il a joué dans la série entre 2012 et 2015 puis a fait plusieurs petites apparitions comme dans la série The Grinder. Il prête aussi sa voix en version originale à Arnold dans le film Hey Arnold !.