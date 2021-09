Denitsa Ikonomova (Danse avec les stars 2021) : son rôle de jurée ? "Je serai intransigeante"

Pas de Koh Lanta le vendredi en cette fin d'année ? Pas d'inquiétude, Danse avec les stars s'occupera de lancer nos week-end. Ainsi, c'est à partir du 17 septembre prochain que TF1 débutera la diffusion de la saison 11 de sa célèbre émission. Et pour l'occasion, préparez-vous à quelques changements.

Denitsa Ikonomova, une jurée sévère

Au programme ? On aura enfin le droit à un duo du même sexe, la red room va disparaître et les notes attribuées aux danseurs seront désormais affichées sur un écran numérique. Mais surtout, c'est le nouveau rôle de Denitsa Ikonomova qui va révolutionner cette saison. Après avoir soulevé le trophée 4 fois par le passé, la danseuse va désormais quitter les parquets pour devenir jurée.

Et malheureusement pour Bilal Hassani, Wejdene, Michou ou encore Lucie Lucas, son passé de candidate ne va pas la motiver à se montrer moins sévère que ses compères (Chris Marques, François Alu et Jean-Paul Gaultier). Au micro de Télé-Star, Denitsa Ikonomova a au contraire mis la pression sur le casting, "Je serai une jurée juste mais intransigeante sur la technique ! Pour chaque danse, il y a l'artistique à développer mais la technique reste la base."

Rassurez-vous, la proche de Rayane Bensetti ne s'amusera pas à envoyer des punchlines à tout va, "Je resterai toujours bienveillante car c'est dans ma nature d'être gentille". Néanmoins, elle l'a assuré, derrière son sourire se cache une professionnelle très sérieuse quand il s'agit de sa discipline, "J'attends beaucoup des candidats. J'étais très exigeante avec mes partenaires précédents et je le serai encore. On a envie que les candidats progressent de semaine en semaine." Aussi, peu importe si elle doit endosser le mauvais rôle de l'émission, elle connait l'importance de son exigence, "Ils nous voient peut-être comme des méchants mais on ne l'est pas, on veut juste qu'ils se dépassent".

Un rôle frustrant pour la danseuse ?

Par ailleurs, Denitsa Ikonomova ne l'a pas caché, une petite pointe de jalousie pourrait également apparaître au moment de juger les performances. La raison ? Elle a encore du mal à admettre qu'elle ne sera plus sur la piste cette année, "J'éprouve peut-être un peu de frustration de ne pas vivre l'expérience de cette façon, avec un binôme avec lequel on crée une complicité forte."

Une situation difficile à vivre, qui pourrait la motiver à régulièrement embêter la production afin qu'elle lui laisse la possibilité de se défouler à l'occasion, "J'espère que je vais quand même danser, je vais forcer la production pour qu'elle me laisse un peu toucher le sol".

Quand Denitsa va sauter sur la piste pour apprendre en direct à un binôme à mieux danser, on va tous voir flou.