Demon Slayer : une collection avec Uniqlo en attendant la saison 2 de l'anime

Demon Slayer x Uniqlo

Malgré la publication de son dernier chapitre en mai 2020 dans le Weekly Shōnen Jump, Demon Slayer passionne toujours autant le public. Et en attendant l'arrivée de la saison 2 de l'anime (dont la date de sortie n'est pas encore connue), le manga se retrouve aujourd'hui au centre d'une jolie collaboration avec Uniqlo.

Tandis que la marque de vêtements nous avait déjà offert des collections incroyables avec One Piece, DBZ ou Jujutsu Kaisen par le passé, c'est désormais l'univers de Koyoharu Gotōge qui bénéficiera de sa propre ligne cet été. En réalité, ça sera même sa deuxième fournée, puisque Uniqlo avait déjà lancé une première série test en septembre 2020 aux USA.

Une grande collection de t-shirts

Au programme ici ? C'est la petite déception, on n'aura malheureusement le droit qu'à des t-shirts, là où la marque aurait pu s'amuser à imaginer quelques vêtements originaux en lien avec ceux portés par les héros. Pire, tous les modèles ne seront pas accessibles à tout le monde, puisque certains seront réservés aux hommes, d'autres aux femmes et même aux enfants. Bien évidemment, rien ne nous empêchera de tous les acheter, mais on imagine que les coupes seront néanmoins différentes.

Seul véritable point positif avec cette collection : tous les personnages cultes seront mis à l'honneur, que ce soit Shinobu Kocho, Tanjirō Kamado ou encore Sabito. De quoi combler l'appétit des fans et rappeler que cette histoire reposait réellement sur un vrai casting complet.