Demain nous appartient : les Lazzari de retour dans un nouvel épisode sur YouTube

Demain nous appartient... version YouTube

Comme c'est le cas pour Un si grand soleil (France 2) ou Plus belle la vie (France 3), le tournage de la fiction Demain nous appartient (TF1) est arrêté à cause de l'épidémie mondiale de coronavirus, ainsi que sa diffusion à la télé. Un petit drame pour des millions de téléspectateurs qui perdent donc leur rendez-vous quotidien, et qui a inspiré une drôle d'idée à Juliette Tresanini.

Il y a quelques semaines, la comédienne a en effet profité de son temps libre pour motiver certains de ses collègues (Solène Hébert, Mayel Elhajaoui et Marie Catrix) à reprendre leur rôle de chez eux et se filmer afin de réaliser un mini-épisode inédit qui nous permettait de découvrir la vie de confinés des membres de la famille Lazzari.

Tensions chez les Lazzari

Bonne nouvelle, face au grand succès de cette initiative, l'interprète de Sandrine a eu la gentillesse de renouveler cette expérience ce vendredi 17 avril, toujours en compagnie de ses camarades. Et comme vous pouvez le constater dans notre diaporama, quelques jours se sont peut-être écoulés entre les deux webisodes, mais la tension n'est pas redescendue. Au programme cette fois-ci ? Une routine qui fatigue tous les personnages et une tentative d'organisation dans la maison.

Encore une fois, c'est drôle, bien pensé et efficace. Alors non, ça ne remplace pas un réel épisode de Demain nous appartient, mais c'est toujours cool d'avoir des nouvelles de certains héros, plongés dans la même galère que nous.