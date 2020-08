Demain nous appartient : Ingrid Chauvin au casting du spin-off Ici tout commence ? Elle répond

Changement de décor pour Clément Remiens, Frédéric Diefenthal et Vanessa Demouy. Après Sète, les trois acteurs se sont installés dans le département du Gard, dans le village Saint-Laurent-d'Aigouze plus précisément, pour le tournage de Ici tout commence, le spin-off de Demain nous appartient. On retrouve aussi au casting Azize Diabaté, Agustin Galiana (Clem), Terence Telle (Danse avec les stars 9), Elsa Lunghini, Benjamin Baroche (Profilage), Catherine Marchal, Bruno Putzulu, Francis Huster, Aurélie Pons, Lucia Passaniti et Julie Sassoust.

Ingrid Chauvin dans Ici tout commence ? "Vraisemblablement"

L'histoire se passera dans une école de gastronomie rythmée "autour des questions d'apprentissage et de transmission entre différentes générations" et sera centrée sur le personnage de Maxime Delcourt. Et alors que Clément Remiens reviendra de temps en temps dans Demain nous appartient, recevra-t-il la visite de sa mère fictive, Ingrid Chauvin, dans Ici tout commence ?

L'actrice s'est confiée à ce sujet dans une interview accordée à Télé Star : "Vraisemblablement... Je trouve que ce projet est une super idée. On n'a pas l'habitude de la série dérivée en France, donc c'est très chouette. J'y ferais des allers-retours avec vraiment un grand plaisir." "Des passerelles sont déjà prévues entre les deux séries", a d'ailleurs confié de son côté Clément Remiens.