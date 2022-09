Demain nous appartient : cette nouveauté qui va changer beaucoup de choses dans la série

Une bonne nouvelle pour Lisa ?

Un simple détail sans importance ? Au contraire. Là où il est habituel de voir des personnages arriver et repartir rapidement une fois leurs intrigues terminées, cette évolution du générique nous fait comprendre que Lisa Hassan aura finalement un grand rôle à jouer dans le futur de DNA et que les auteurs comptent sur elle pour la suite.

Pour l'heure, on ne sait pas encore ce que réserve l'avenir à l'héroïne de Naïma Rodric, mais on n'est visiblement pas au bout de nos surprises avec elle. Et forcément, on est excités à l'idée de découvrir tout ça. Nouveau couple ? Enquête plus folle que prévue ? Un gros secret à venir ? A suivre...

Un oubli qui interroge

Pour l'anecdote, comme le rappellent également nos confrères, si les créateurs ont bien pensé à modifier le générique afin d'y ajouter Naïma Rodric, ils ont mystérieusement oublié d'enlever Emma Smet (Sofia) qui a pourtant quitté la série cet été. Faut-il comprendre qu'un retour est déjà prévu ? On a du mal à y croire, mais là aussi, on se dit que ça n'a pas été décidé au hasard...