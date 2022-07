Demain nous appartient : après Maxime, Alex (Alexandre Brasseur) quitte Sète ! Un départ définitif ?

Alex va quitter Sète pour les USA

Il y a quelques jours, Ingrid Chauvin (Chloé) confirmait que Clément Rémiens (Maxime) ne devrait pas revenir avant des années dans Demain nous appartient, la faute à une envie de nouvelle vie pour le comédien. Aujourd'hui, nouveau coup dur pour les fans, on apprend que c'est Alexandre Brasseur (Alex) qui va à son tour s'absenter de Sète pendant un petit moment.

Comme vient de l'annoncer l'acteur auprès de Télé Poche, "On ne va pas voir Alex pendant quelque temps, parce qu'officiellement, il rejoint Maxime, à San Francisco". De quoi comprendre que le père de famille - probablement saoulé par les trahisons et coups bas dont il est victime au travail, va déménager aux USA afin d'y monter un nouveau business auprès de son fils ? On vous rassure, la réponse est non.

Un départ temporaire

Alexandre Brasseur l'a immédiatement précisé, ce départ ne sera que temporaire et n'a absolument pas été dicté par une récente envie d'ailleurs de sa part. Au contraire, il avait simplement besoin de s'éloigner des plateaux de TF1 en juin dernier pour rejoindre... ceux de France 3 : "En réalité, j'étais en Bretagne pour le tournage de Meurtres à Pont-Aven, avec Stéphane Freiss et Astrid Roos".

Aussi, quand on sait que le tournage n'a duré qu'un petit mois, on peut déjà estimer l'absence d'Alex des intrigues à venir de Demain nous appartient entre 2 et 4 semaines. Autrement dit, rendez-vous fin août, début septembre pour le retrouver à l'écran !